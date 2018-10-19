سائق حاول إنقاذ قطة فانقلبت السيارة وأصيب 17 عاملا بالدقهلية

أصيب 17 عاملا زراعيا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها أمام قرية تلبانة بمركز المنصورة بعد محاولة سائق السيارة إنقاذ "قطة" تعبر الطريق.



تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة أمام قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة وإصابة 17 عاملا زراعيا كانوا يستقلون السيارة.



وانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتبين أن السائق حاول تفادي قطة كانت تعبر الطريق خوفا من دهسها مما أدى إلى انقلاب السيارة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعى لعمل الإسعافات الأولية.



ومن ناحيته أكد الدكتور السعيد عبدالهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة أنه تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وتم خروج 10 حالات بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.



وأضاف عميد طب المنصورة أن هناك 6 حالات تعرضوا لكدمات وسحجات بسيطة وجار عمل الإسعافات اللازمة إضافة إلى حالة واحدة مصابة بكسر فى قاع الجمجمة و تم حجزه بالمستشفى لحين استقرار حالته الصحية.