العلميين تجري انتخابات التجديد النصفي للنقابة الثلاثاء المقبل.. 76 مرشحا يتنافسون على 33 مقعدا شاغرا.. وإعلان النتائج النهائية الخميس

الثلاثاء.. العلميين تجري انتخاباتها التكميلية على 33 مقعدا شاغرا

76 ناخبا بالقوائم النهائية بعد استبعاد 20 مرشحا

140 ألف ناخب من أعضاء الجمعية العمومية للعلميين يحق لهم التصويت

تجرى الثلاثاء القادم نقابة المهن العلمية، انتخابات التجديد النصفي على 33 مقعدا شاغرا بمجلسها ومجالس بعض الشعب العامة بها وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء "تمد إذا طلب رئيس اللجنة"، وسوف تعلن أسماء الفائزين يوم الخميس 25 اكتوبر عقب تجميع النتائج من كافة المحافظات.كانت العلميين فتحت باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي على 33 مقعدا شاغرا، "6 أعضاء انتهت مدة انتخابهم قانونيا، والباقون هم أعضاء انقطعوا عن حضور جلسات مجلس النقابة، غالبيتهم من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية"، وذلك يوم السبت 15 سبتمبر الماضي.وتم الإعلان رسميا عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، السبت 8 سبتمبر الماضي، بجريدتي الأخبار والجمهورية، كما نص قانون النقابة، بالإضافة للإعلان على الصفحة الرسمية للنقابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وجاءت المقاعد الشاغرة كالتالي: 14 مقعدا لممثلي النقابات الفرعية بمجلس النقابة العامة بالمحافظات التالية "البحيرة _ أسوان _ الاسكندرية_ بني سويف _ المنيا _ قنا _ سوهاج _ أسيوط _ الشرقية _ الغربية _ المنوفية _ دمياط"، لافتا إلي أن المقاعد مقسمة ما بين 10 أعضاء تحت السن "15 سنة"، و4 أعضاء فوق السن "15 سنة".بالإضافة إلى 7 مقاعد لممثلي الشُّعَب بمجلس النقابة العامة، والشعب هى: "الكيمياء _ الجيولوجيا _ علوم الحياة _ علوم الحاسب _ الإدارة العلمية _ العلوم الطبية"، لافتا إلي أن المقاعد مقسمة ما بين 5 أعضاء تحت السن "15 سنة"، وعضوين فوق السن "15 سنة".وسيكون لكل شعبة من الشعب السابقة ممثلا- باستثناء شعبة علوم الحاسب- سيكون لها ممثلان اثنان، أحدهما تحت السن والآخر فوقه.وهناك 5 مقاعد بمجلس شعبة علوم الحياة "4 أعضاء منهم على الأقل تحت السن"، و7 مقاعد بمجلس شعبة الإدارة العلمية "4 أعضاء منهم على الأقل تحت السن".وعرضت كشوف المرشحين يوم الاحد 23 سبتمبر الماضي حيث تبين من عدد المرشحين 96 مرشحا مقابل 33 مقعدا شاغرا، أن هناك اقبالا مكثفا من قبل أعضاء النقابة على خوض انتخابات التجديد النصفي.وتم تلقي الطعون من الاحد 23 سبتمبر الماضي عقب غلق باب الترشح ولمدة أسبوعين، وتحديدا حتى يوم الجمعة 5 أكتوبر الجاري وفتح بعدها باب التنازل من يوم السبت 6 أكتوبر وحتي يوم الجمعة 12 أكتوبر.وبلغ عدد المرشحين النهائي بعد تلقي الطعون والتنازلات 76 مرشحًا، يتنافسون على 33 مقعدًا شاغرا بمجلس النقابة العامة، بالإضافة لمجالس بعض الشعب وتحديدا شعبتي الادارة العلمية وعلوم الحياة.وأعلن يوم الجمعة الماضي 12 اكتوبر عن تشكيل اللجنة الرئيسية للاشراف على انتخابات التجديد النصفي.وذكرت العلميين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه وفقا للقانون تسلمت اللجنة الرئيسية للاشراف على الانتخابات من لجنة استقبال الترشيحات الكشوف النهائية لمن ثبتت أحقيتهم فى خوض الانتخابات.ونوهت العلميين، إلى أن اللجنة ضمت الكيميائي صلاح النادي، أمين عام النقابة رئيسا، والدكتور عبد الغفار عزمي، عضو مجلس النقابة عضوا، والدكتور سعد المغازي، بالمركز القومي للبحوث ومن كبار العلماء عضوا، والدكتور حسين عبد الشافي، بالمركز القومي للبحوث ومن كبار العلماء عضوا، والمستشار هاني عبد الغني عضوا قانونيا، وناصر صلاح سكرتيرا عاما للجنة.وقامت اللجنة، يوم السبت الماضي 13 اكتوبر بتشكيل اللجان الفرعية، ولجان الفرز، وذلك بالتنسيق مع رؤساء وأمناء الفروع ومكاتب النقابة بجميع محافظات الجمهورية.وتتشكل اللجنة الفرعية من "أمين عام الفرع رئيسًا، وأحد أعضاء مجلس الفرع عضوًا، وأحد كبار العلميين بالمحافظة المشهود له بالحيدة والنزاهة عضوا، وسكرتارية أحد الموظفين الإداريين بالفرع، على أن تكون اللجنة كاملة تحت الاشراف العام لنقيب الفرع".ويحق التصويت في انتخابات التجديد النصفي للعلميين يوم الثلاثاء 23 أكتوبر لـ140 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ممن سددوا اشتراكاتهم السنوية بـ22 لجنة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.