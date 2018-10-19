من مذكراته.. حكاية إلحاد علي عزت بيجوفيتش واتجاهه الشيوعية

كان اعتزال علي عزت بيجوفتش ـــــ الذي يحل اليوم 19 أكتوبر ذكرى وفاته الـ15 ـــــ من منصبه السياسي كأول رئيس لدولة البوسنة والهرسك، بعد أن انتخبه الشعب بالأغلبية الساحقة لفترتين رئاسيتين، ظاهرة تستحق التأمل، حيث ترك السياسة والسلطة واعتزل المنصب وعاد إلى حياته القديمة في شئ من الهدوء متخليا عن كل ما وصل إليه.



استرجع علي عزت في مذكراته سبب تكوين شخصيته وتأثير والده عليه، وذكر موقفا غريبا فقد أوشك في فترة المراهقة أن يغير تفكيره وينجرف إلى التفكير الشيوعي، فكان جد علي عزت ضابطا في الجيش العثماني، تزوج وهو يعمل في إسطنبول من فتاة تركية تسمى "صديقة"، وكان أبوه محاربا في الجبهة الإيطالية إبان الحرب العالمية الأولى، وأصيب بجرح بالغ تحول مع الوقت إلى شبه شلل جعله حبيس الفراش لفترات طويلة.



تأثرت طفولة علي عزت بمرض أبيه خصوصا خلال السنوات الـ 12 الأخيرة من عمره، وكان من أسرة ثرية، ويذكر علي عزت في طفولته المبكرة أن والده كان له دور كبير في تشكيل حياته الفكرية، ولكن عندما بلغ "علي" الخامسة عشرة من عمره شعر وكأنه قد تحرر من سيطرة الأبوين، وبدأ خلال هذه الفترة الشعور بأن له كيان خاص به، كما قال في مذكراته التي ترجمها محمد يوسف عدس المستشار السابق بهيئة اليونسكو.



اهتز إيمان علي عزت خلال هذه الفترة بالكثير من الأشياء، حتى وجد نفسه مع مجموعة من أصدقاء المدرسة يبحثون في أمور جديدة، فقرأوا كثيرا في كتب الشيوعيين والملاحدة، وكانت يوغسلافيا في ذلك الوقت بها الكثير من النشطاء الشيوعيين.



حصل علي عزت وقتها على كتب ومنشورات عن الشيوعية، ولاحظ أنهم يقفون إلى جانب الظلم الاجتماعي، وبعدها مقولة "الدين أفيون الشعوب" التي تعدهم بالنعيم في حياة أخرى، لافتين إلى أن هذا الأمر مشكوك فيه لكي يكفوا عن النضال في الحياة الواقعية.



ويقول بيجوفيتش في مذكراته: "كانت الغواية قوية وكان من السهل على صبي قليل الخبرة أن يقع فيها، ولكن عشقي للحرية والديموقراطية والجذور الدينية التي انغرست في فطرتي مبكرا عصمتني من الانزلاق"، وكان السبب في تشتت فكره في ذلك الوقت، غياب والده بسبب مرضه.



وتابع قوله: "انتصرت الفطرة في النهاية فقد كنت اؤمن أن الرسالة الأساسية للدين هي المسئولية.. وفي ذلك يتساوى الملوك والأباطرة مع عامة البشر، فإن لم يكونوا يخشون القانون والشرطة لأنهم يملكون القانون والشرطة في أيديهم، إلا أن مسئوليتهم أعظم وأخطر أمام الله، فهم سيُسألون عن أعمالهم وما ارتكبوه من مظالم يوم القيامة ولا مفر هنالك من الحساب والعقاب، وتلك وظيفة الضمير الديني.. وقد بدت لي فكرة أن الكون بلا إله هو كون لا معنى لا.. ولذلك لم يستمر ترددي وشكوكي طويلا، فقد برئت منها في غضون عام أو عامين لأعود مرة أخرى إلى ينابيع الإيمان الصافي الذي يغمر قلبي وعقلي".