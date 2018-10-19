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قصة زوجة قتلت نفسها وطفليها لأجل حبيبها.. تفاصيل من قلب أفلام الرعب

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:02 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد علي
قصة حقيقية لأسرة صغيرة من أب وأم وطفلين، انتهت حياتهم بطريقة مأساوية كان العامل الأهم فيها جشع الأب الشاب الذي أودى بحياة أفراد أسرته وهم في مقتبل العمر.

وقال موقع "نيكست شارك" الإخباري الآسيوي، إن القصة ذات التفاصيل الهوليوودية وأفلام الإثارة الأمريكية لم يكن أصحابها هذه المرة في أمريكا بل كانوا في الصين، مشيرا إلى أن مغامراتهم الخطيرة تصلح لفيلم من أفلام الرعب.

وبسبب جشع الشاب وهروبه من الشرطة أقدمت زوجته التي كانت تحبه لدرجة الجنون، إلى أن تقدم على أكثر الأعمال جنونًا وعدوانية في العالم بقيامها بالانتحار وقتل طفليهما، بعدما علمت أنها لن ترى زوجها مرة أخرى، أو هذا ما ظنته.

وبعد أن أقدمت الزوجة التي تدعى دايا، على أفحش عمل وهو قتل طفليها والانتحار، لم يجد الزوج المكلوم سوى الظهور والاعتراف للشرطة بكل شيء وحقيقة سرقة الأموال، بعدما أيقن أن كل مجهوداته لعائلته راحت سدى.

ولم يذكر الموقع اسم الزوج، وقال إن اسم الزوجة دايا اسم شهرة وليس اسمها الحقيقي، علاوة على أن كل صور الزوجين التي نرفقها مشوش عليها من الصحف الصينية حرصًا على خصوصية أهالي الضحايا.

وكانت بداية القصة لما مر الزوج (34 عامًا) بضائقة مالية أدت إلى ارتكابه عملية احتيال ادعى بسببها أنه مات غرقًا وجعل الشرطة تصدق هذه الرواية.

واختار الزوج أن يضحي بسيارته وأن يسقط بها في أحد الأنهار لتغرق السيارة وينجو هو لكن دون أن يعثر عليها أحد ما أدى بالشرطة إلى الإعتقاد بمقتله غرقًا وان جثته ربما انجرفت إلى مكان بعيد.

وبعد مرور 3 أسابيع على اختفائه جن جنون الزوجة وأقدمت على الانتحار بإغراق نفسها وطفليها، بنفس الطريقة التي ظنت أن زوجها قتل بها.

وكان خطأ الزوج الأعظم الذي كلفه ابنيه وزوجته أنه لم يخبر زوجته التي تحبه ويحبها أنه سيقدم على الاحتيال حتى ينجو من الضائقة المالية.

وكان احتيال الشاب في تهربه من شركات التأمين والإضرار بممتلكات خاصة بقيمة 145 ألف دولار.
قصة زوجة قتلت نفسها وطفليها لأجل حبيبها.. تفاصيل من قلب أفلام الرعب
قصة زوجة قتلت نفسها وطفليها لأجل حبيبها.. تفاصيل من قلب أفلام الرعب
قصة زوجة قتلت نفسها وطفليها لأجل حبيبها.. تفاصيل من قلب أفلام الرعب
قصة زوجة قتلت نفسها وطفليها لأجل حبيبها.. تفاصيل من قلب أفلام الرعب
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