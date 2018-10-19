ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بالشرقية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:21 م
حملات مكبرة لرفع
حملات مكبرة لرفع الاشغالات وازالة المباني
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لجميع رؤساء المراكز ‏والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة ضد مخالفات البناء سواء ‏بناء بدون ترخيص من الجهات المختصة أو بناء على الأراضى الزراعية ‏أو التعدى على أراضى أملاك الدولة وكذلك تنفيذ حملات مكبرة لرفع ‏الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين الرئيسية لفتح الطريق و إيجاد ‏السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات‏.

وفى هذا الإطار فقد شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لرفع ‏الإشغالات المخالفة بالطريق العام وتم رفع 22 حالة إشغال بالطريق ‏العام وذلك لتوسعة الطريق وتسهيل الحركة المرورية .

كما قامت رئاسة ‏حى ثان الزقازيق بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لمنزل آيل للسقوط بمنطقة ‏القيسارية بمدينة الزقازيق لما يمثله من خطر داهم على أرواح المواطنين ‏وكذلك قامت حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والإشغالات بشوارع عبد ‏العزيز على وجمال عبد الناصر وصولا لمنطقة الجامعة.

كما قامت ‏رئاسة حى أول بإيقاف أحد الأشخاص أثناء قيامه بالبناء المخالف بدون ‏ترخيص وتم التحفظ على معدات البناء المخالف واتخاذ كافه الاجراءات ‏القانونية ضد المخالف وتوجهت حملة مسائية من رئاسة الحى لرفع ‏الإشغالات من نطاق حى اول . ‏

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ 7 حالات تعد على ‏أراضى أملاك الدولة بمساحة 830 مترًا و قامت حملة أخرى برفع ‏الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام وتم ازاله 42 حالة ‏اشغال من أمام المدارس.‏

ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير ازالة التعديات المخالفة على ‏الأراضى الزراعية على مساحة 220 مترا كما قامت حملة بإزالة ‏الإشغالات من الشوارع الرئيسية فتم إزالة 26 كشك حجرى وخشبى وتم ‏رفع 35 حالة إشغال وإلزام أصحاب المحال التجارية بعد افتراش ‏الأرصفة والتعدى عليها.
loading...

ترشيحاتنا

الكونجرس الأمريكي يفتح أغرب تحقيق حول رصد أجسام غريبة لم تر من قبل

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو

مصر مهددة بالخطر..حروب المياه ستشتعل بسبب تغير المناخ وزيادة السكان

فرج عامر مهاجما اتحاد الكرة: يكرهون بقاء سموحة فى الدورى

العامري فاروق رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر

عمرو دياب لأحد حضور حفلته: مش عاجبك ماتسمعنيش

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

انخفاض سعر اليورو عالميا لأدنى مستوى في شهرين

السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية فجر اليوم

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

حبس سيدة حاولت خطف طفل بالمرج 4 أيام

القمامة تجتاح شارع مصطفى النحاس.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

الداخلية: ضبط أكبر قضية للاستيلاء على دعم أسطوانات الغاز.. صور

شاهد .. الرئيس السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

فيديو

إعادة هيكلة القطاع الصحي في شمال سيناء .. فيديو
زيادة نسبة صادرات مصر لألمانيا 34% عن العام الماضي.. فيديو
طارق الأدور يوجه نصيحة لـ عماد متعب بعد قرار عودته للملاعب.. فيديو
لقطات من مؤتمر هنا نصلي معا في سانت كاترين.. فيديو
الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟