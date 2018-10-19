حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لجميع رؤساء المراكز ‏والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة ضد مخالفات البناء سواء ‏بناء بدون ترخيص من الجهات المختصة أو بناء على الأراضى الزراعية ‏أو التعدى على أراضى أملاك الدولة وكذلك تنفيذ حملات مكبرة لرفع ‏الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين الرئيسية لفتح الطريق و إيجاد ‏السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات‏.



وفى هذا الإطار فقد شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لرفع ‏الإشغالات المخالفة بالطريق العام وتم رفع 22 حالة إشغال بالطريق ‏العام وذلك لتوسعة الطريق وتسهيل الحركة المرورية .



كما قامت رئاسة ‏حى ثان الزقازيق بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لمنزل آيل للسقوط بمنطقة ‏القيسارية بمدينة الزقازيق لما يمثله من خطر داهم على أرواح المواطنين ‏وكذلك قامت حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والإشغالات بشوارع عبد ‏العزيز على وجمال عبد الناصر وصولا لمنطقة الجامعة.



كما قامت ‏رئاسة حى أول بإيقاف أحد الأشخاص أثناء قيامه بالبناء المخالف بدون ‏ترخيص وتم التحفظ على معدات البناء المخالف واتخاذ كافه الاجراءات ‏القانونية ضد المخالف وتوجهت حملة مسائية من رئاسة الحى لرفع ‏الإشغالات من نطاق حى اول . ‏



فيما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ 7 حالات تعد على ‏أراضى أملاك الدولة بمساحة 830 مترًا و قامت حملة أخرى برفع ‏الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام وتم ازاله 42 حالة ‏اشغال من أمام المدارس.‏



ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير ازالة التعديات المخالفة على ‏الأراضى الزراعية على مساحة 220 مترا كما قامت حملة بإزالة ‏الإشغالات من الشوارع الرئيسية فتم إزالة 26 كشك حجرى وخشبى وتم ‏رفع 35 حالة إشغال وإلزام أصحاب المحال التجارية بعد افتراش ‏الأرصفة والتعدى عليها.