حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة ضد مخالفات البناء سواء بناء بدون ترخيص من الجهات المختصة أو بناء على الأراضى الزراعية أو التعدى على أراضى أملاك الدولة وكذلك تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين الرئيسية لفتح الطريق و إيجاد السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات.
وفى هذا الإطار فقد شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لرفع الإشغالات المخالفة بالطريق العام وتم رفع 22 حالة إشغال بالطريق العام وذلك لتوسعة الطريق وتسهيل الحركة المرورية .
كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لمنزل آيل للسقوط بمنطقة القيسارية بمدينة الزقازيق لما يمثله من خطر داهم على أرواح المواطنين وكذلك قامت حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والإشغالات بشوارع عبد العزيز على وجمال عبد الناصر وصولا لمنطقة الجامعة.
كما قامت رئاسة حى أول بإيقاف أحد الأشخاص أثناء قيامه بالبناء المخالف بدون ترخيص وتم التحفظ على معدات البناء المخالف واتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضد المخالف وتوجهت حملة مسائية من رئاسة الحى لرفع الإشغالات من نطاق حى اول .
فيما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ 7 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 830 مترًا و قامت حملة أخرى برفع الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام وتم ازاله 42 حالة اشغال من أمام المدارس.
ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير ازالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 220 مترا كما قامت حملة بإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية فتم إزالة 26 كشك حجرى وخشبى وتم رفع 35 حالة إشغال وإلزام أصحاب المحال التجارية بعد افتراش الأرصفة والتعدى عليها.
وفى هذا الإطار فقد شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لرفع الإشغالات المخالفة بالطريق العام وتم رفع 22 حالة إشغال بالطريق العام وذلك لتوسعة الطريق وتسهيل الحركة المرورية .
كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لمنزل آيل للسقوط بمنطقة القيسارية بمدينة الزقازيق لما يمثله من خطر داهم على أرواح المواطنين وكذلك قامت حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والإشغالات بشوارع عبد العزيز على وجمال عبد الناصر وصولا لمنطقة الجامعة.
كما قامت رئاسة حى أول بإيقاف أحد الأشخاص أثناء قيامه بالبناء المخالف بدون ترخيص وتم التحفظ على معدات البناء المخالف واتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضد المخالف وتوجهت حملة مسائية من رئاسة الحى لرفع الإشغالات من نطاق حى اول .
فيما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ 7 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 830 مترًا و قامت حملة أخرى برفع الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام وتم ازاله 42 حالة اشغال من أمام المدارس.
ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير ازالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة 220 مترا كما قامت حملة بإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية فتم إزالة 26 كشك حجرى وخشبى وتم رفع 35 حالة إشغال وإلزام أصحاب المحال التجارية بعد افتراش الأرصفة والتعدى عليها.