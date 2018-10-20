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ثقافة

مكتبة مصر الجديدة تناقش كتاب هل اثينا كانت فعلا سوداء اليوم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
تنظم مكتبة مصر الجديدة في السادسة والنصف مساء غدا السبت ، احدى حلقات ندوات "الرواق الفلسفي" ، والتى تناقش كتاب هل اثينا كانت فعلا سوداء ، بالتعاون مع مكتبات "ألف"، تهدف الندوات إلى تعريف القارئ بالتيارات والأفكار الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل، وفق الدكتور نبيل حلمي، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة.

تدور الفعالية من خلال محاورات ومناقشات يديرها المفكر عماد العادلي، حول كتاب هل اثينا كانت فعلا سوداء والجذور الافريقية فى اليونان .

وعن سبب تسمية المحاضرات بـ "الرواق"، أوضح العادلي أن كلمة الرواق كلمة تراثية، مشيرًًا إلى اختياره للاسم تيمنًا باسم جماعة فلسفية يونانية قديمة تسمى بـ"الرواقين"، فضلًا عن كون "الرواق" يعني المكان الذي يتم فيه تَدارُس منهج معرفي معين.
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