أبناء ونيس يبدأون بروفات مسرحية الأميرة والحطاب

بدأ الفنان فادى خفاجة بروفات مسرحيته الجديد "الاميرة والحطاب" على المسرح القومى للطفل برئاسة حسن يوسف.



ويشارك فى بطولة المسرحية هدى هاني وإخراج أحمد حجاج.



ومن المقرر أن تقدم المسرحية الشهر المقبل على مسرح عبد المنعم مدبولى برمسيس.



من المعروف أن فادى خفاجة وهدى هانى عرفا من خلال مسلسل "يوميات ونيس" بطولة الفنان محمد صبحى والراحلة سعاد نصر وجسدا أدوار أبناء ونيس .



