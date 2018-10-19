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الآثار الاجتماعية والنفسية للزواج المبكر في ندوة بمركز إعلام المنيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:03 م
صدى البلد
ايمن رياض
عقد مركز الإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالمنيا، ندوة إعلامية موسعة بعنوان "الآثار الإجتماعية والنفسية للزواج المبكر"، في إطار الحملة القومية للتوعية بالقضية السكانية وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمدرسة الثانوية الفنية بمغاغة.

تناول اللقاء التعريف بالزواج المبكر وتوضيح أشكاله ومراحل إكمال النضج والنمو وأهم الأسباب والدوافع المتعلقة بالأسرة والمجتمع والتي تؤدى إليه، حاضر فيها الدكتورة رشا عادل، أستاذ الإعلام بجامعة بني سويف، والتي طالبت بضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى كافة لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، منوهة إلى الدور الحيوي والفعال للإعلام فى توعية المواطنين بمخاطره للعمل على الحد من تلك الظاهرة.

كما أشارت إلى الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الزواج المبكر والتى تتعرض لها الفتاة وتتسبب فى العديد من المشاكل النفسية كالاكتئاب والإحباط وعدم الثقة بالنفس، مؤكدة أهمية استكمال الفتاة للمراحل التعليمية المختلفة حتى نستطيع خلق جيل من الأمهات واعٍ ومثقف وقادر على خلق مجتمعات رائدة تُساهم فى البناء والتنمية.
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