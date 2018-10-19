أسيوط للفنون الشعبية تتألق في ثقافة كوم أمبو.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من العروض الفنية المتنوعة بقصر ثقافة كوم أمبو التابع لفرع ثقافة أسوان، مساء أمس، لفرقة أسيوط للفنون الشعبية التي لاقت إعجاب الجماهير، وذلك في إطار فعاليات مهرجان أسوان للفرق المصرية احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ذكرى مولده خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.





وقدمت الفرقة خلال الحفل مجموعة من الفقرات الفنية من التراث الأسيوطي وهي "العصاية، الحجالة، التحميلة، التنورة، بجانب رقصة لعيد وفاء النيل بزي قدماء المصريين بعنوان هاميس".



