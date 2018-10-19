ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

أسيوط للفنون الشعبية تتألق في ثقافة كوم أمبو.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:26 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من العروض الفنية المتنوعة بقصر ثقافة كوم أمبو التابع لفرع ثقافة أسوان، مساء أمس، لفرقة أسيوط للفنون الشعبية التي لاقت إعجاب الجماهير، وذلك في إطار فعاليات مهرجان أسوان للفرق المصرية احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ذكرى مولده خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وقدمت الفرقة خلال الحفل مجموعة من الفقرات الفنية من التراث الأسيوطي وهي "العصاية، الحجالة، التحميلة، التنورة، بجانب رقصة لعيد وفاء النيل بزي قدماء المصريين بعنوان هاميس".

يذكر أن فعاليات المهرجان تقام بقصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة السباعية، جزيرة النباتات، ومتحف النوبة، ورمز الصداقة، ومتحف النيل وتشارك خلال الفعاليات فرق الحرية للفنون الشعبية، التنورة التراثية، أسوان للفنون الشعبية، أسيوط للفنون الشعبية، الأقصر للفنون الشعبية، والوادي الجديد للفنون الشعبية.
أسيوط للفنون الشعبية تتألق في ثقافة كوم أمبو.. صور
أسيوط للفنون الشعبية تتألق في ثقافة كوم أمبو.. صور
أسيوط للفنون الشعبية تتألق في ثقافة كوم أمبو.. صور
أسيوط للفنون الشعبية تتألق في ثقافة كوم أمبو.. صور
أسيوط للفنون الشعبية تتألق في ثقافة كوم أمبو.. صور
أسيوط للفنون الشعبية تتألق في ثقافة كوم أمبو.. صور
أسيوط للفنون الشعبية تتألق في ثقافة كوم أمبو.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مصر تجتذب 42% من الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا

عمّار حمدي يكتفي بجلسة في جيم الأهلي

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

برلماني كويتي يشن هجوما على العمالة المصرية ويطالب بطردها

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

القوات المصرية والسعودية تقضي على بؤرة إرهابية في تبوك 4

تطويرات في نادي غزل المحلة استعدادا لطرحه للاستثمار

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

الإفتاء توضح حكم قراءة المأموم للفاتحة إذا شرع الإمام في التلاوة.. فيديو

في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.. احرصي على تناول هذه الأطعمة للتخلص منه

إسرائيل تكشف فضائح تركيا: مقتل خاشقجي لا يستند إلى أدلة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى تصادم بأسوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

الداخلية: ضبط أكبر قضية للاستيلاء على دعم أسطوانات الغاز.. صور

شاهد .. الرئيس السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

فيديو

مصر والسعودية تختتمان فعاليات التدريب العسكري المشترك تبوك 4 .. فيديو
إعادة هيكلة القطاع الصحي في شمال سيناء .. فيديو
زيادة نسبة صادرات مصر لألمانيا 34% عن العام الماضي.. فيديو
طارق الأدور يوجه نصيحة لـ عماد متعب بعد قرار عودته للملاعب.. فيديو
لقطات من مؤتمر هنا نصلي معا في سانت كاترين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟