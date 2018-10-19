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فن

بيتر ميمي يروج لعمله المقبل مع أمير كرارة.. صورة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
مريم صليب
نشر المخرج الشاب بيتر ميمى، صورة عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يروج من خلالها لعمله الجديد الذي سيجمعه بالفنان أمير كرارة.

وعلق "ميمي" على الصورة قائلا: "فيلم كازابلانكا".

من ناحية أخرى حقق مسلسل "كلبش 2" نجاحا كبيرا بعد عرضه في رمضان 2018، والذي شارك في بطولته أمير كرارة، هيثم أحمد زكى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد محمود عبد العزيز، أحمد صلاح حسني، أشرف زكي، أحمد حلاوة، صبحي خليل، بجانب أبطال الجزء الأول كان منهم هالة فاخر، محمود البزاوي، دينا فؤاد، ريم مصطفى، محمد لطفي، ضياء عبد الخالق، انتصار، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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