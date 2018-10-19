برلماني: لا يوجد امتحان موحد للجامعات فى العالم

رفض النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قرار وزارة التعليم العالى بشأن عمل امتحان إلكتروني موحد وتعميمه على الجامعات، معللا ذلك بأن طرق التدريس والكورسات متفاوتة من جامعة لأخرى، كما أن هذا القرار غير معمول به فى أى دولة بالعالم كله.





وأضاف غطاس لـ"صدى البلد"، أن نظام الامتحان هذا يطبق فقط على المدارس وليس الجامعات، ولم يتم تطبيقه أو التعامل به نهائيا منذ تاريخ إنشاء الجامعات، لافتا إلى أن لجنة التعليم فى البرلمان ناقشت مقترحا من الوزارة بشأن الامتحان الموحد لطلاب كليات الطب بعدد من الجامعات ولكن لطلاب الامتياز فقط كما أنه لم يطبق أيضا بعد.





وأكد النائب أن فكرة امتحان موحد للطب فقط، تتمثل فى الحصول على درجة علمية عالية، وفيما يخص تحديد يوم رياضي بالجامعات يشارك فيه كل مكونات المجتمع الجامعي، مضيفا أن الأنشطة الجامعية ليست فقط رياضية، باعتبار الجامعة ليست مكان لتلقى العلم فقط.





وأشار النائب إلى عدم وجود انتخابات ديمقراطية أو اتحاد عام لطلاب مصر، مطالبا بضرورة إفساح المجال للعمل الثقافى والسياسى دون خوف، قائلا: "الجامعة تاريخ طويل، وهى من أنتجت قيادات مصر".





كان خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى أوضح أنه لابد من عمل امتحان إلكتروني موحد وتعميمه على الجامعات بداية من العام المقبل بالاتفاق مع الشركات المتخصصة، وذلك بعد نجاح تجربة الامتحان الموحد لطلاب كليات الطب بعدد من الجامعات.



