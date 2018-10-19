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حوادث

ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين بزعم توظيف أموالهم بسوهاج

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:04 م
القبض علي متهم
القبض علي متهم
مصطفى الرماح
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على قرابة 1.5مليون جنيه بزعم توظيفها.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) من بعض المواطنين بقيام المدعو "السيد أ.م" – 32 سنة أخصائى بإحدى شركات نقل وتوصيل الغاز، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم (بمحافظة سوهاج) بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى، وتجارة الأراضى.

بالبحث والتحرى تأكدت صحة الواقعة، وتبين قيام المذكور بتلقى ( 1360000) مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى، وتجارة الأراضى، مقابل حصولهم على أرباح شهرية.. إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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