الزفة الإسكندراني تشعل حماس جماهير نصر النوبة .. صور

أشعلت فقرة الزفة الإسكندراني لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد حماس الجماهير بقصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة التابع لفرع ثقافة أسوان في إطار فعاليات مهرجان أسوان للفرق المصرية احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ذكرى مولده الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.



وقدمت الفرقة خلاله فقرات "عمار يا اسكندرية، الصيادين، الاسكندرانية، الحصان، الزفة الإسكندراني، التنورة، الغزل الإسكندراني".



يذكر أن فعاليات المهرجان تقام بقصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة السباعية، جزيرة النباتات، ومتحف النوبة، ورمز الصداقة، ومتحف النيل وتشارك خلال الفعاليات فرق الحرية للفنون الشعبية، التنورة التراثية، أسوان للفنون الشعبية، أسيوط للفنون الشعبية، الأقصر للفنون الشعبية، والوادي الجديد للفنون الشعبية.