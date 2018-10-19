ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزارة التضامن تفوز بجائزة أفضل فكرة فيلم في مهرجان الهند السينمائي الدولي.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:05 م
مهرجان الهند السينمائي
مهرجان الهند السينمائي الدولي
محمد عبد المنعم
فاز فيلم وزارة التضامن الاجتماعي "فرصة تانية" بجائزة أفضل فكرة في المسابقة الرسمية لمهرجان دلهي السينمائي الدولي في دورته السابعة، حيث تسلم الجائزة مخرج الفيلم مهند دياب استشاري التوثيق المرئي للوزارة، في الحفل الختامي للمهرجان.

من جانبها أبدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها وفخرها الشديد بالحصول على الجائزة، مشيرة إلى أنها تلقت مكالمة هاتفية من مديرة تصوير هندية أبدت إعجابها بفكرة الفيلم، واستخدام الوزارة لأبناء محكوم عليهم بالحبس للتعبير عن طموحاتهم ولعرض ما تم من أعمال تطوير بالمرج، معتبرة أنها فكرة عالمية تتخطى الحدود.

من جانبه، أعرب مهند دياب عن سعادته بحصد جائزة لمصر في المهرجان وحول ردود أفعال الجمهور حول مشاهدة الفيلم ووصْف الفكرة بأنها عالمية تتخطى الحدود.

وتدور أحداث فيلم فرصة تانية حول تطوير المؤسسات العقابية بالمرج وسرد مدى التغيير الذي حدث بها، ودورها في إنشاء جيل سوي ومعالجة الخلل الذي تعرض له.

ولاقت فكرة الفيلم قبول الكثيرين، فيما أثارت بوسترات الفيلم المختلفة شغف الحاضرين ومعرفة القصص وراءها.

ونال فيلم "فرصة تانية" إعجاب الحضور بمهرجان دلهي؛ حيث ُعُرض بحضور عدد من المخرجين وكتاب السيناريو والمهتمين بالسينما الروائية القصيرة والتسجيلية من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن فيلم "فرصة ثانية" سيشارك أيضا بالمسابقة الرسمية لمهرجان الخرطوم للفيلم العربي الأسبوع المقبل.
وزارة التضامن تفوز بجائزة أفضل فكرة فيلم في مهرجان الهند السينمائي الدولي.. صور
وزارة التضامن تفوز بجائزة أفضل فكرة فيلم في مهرجان الهند السينمائي الدولي.. صور
وزارة التضامن تفوز بجائزة أفضل فكرة فيلم في مهرجان الهند السينمائي الدولي.. صور
وزارة التضامن تفوز بجائزة أفضل فكرة فيلم في مهرجان الهند السينمائي الدولي.. صور
loading...

ترشيحاتنا

كلوب يجهز بديل محمد صلاح أمام هيدرسفيلد غدا.. والإصابات تضرب ليفربول

مواطن يتهم زوجته بختان ابنتيه.. ويطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليها

موقع تركي يكشف مكاسب أردوغان وقطر والإخوان من أزمة خاشقجي

شاهد.. أحدث صورة لعبد الله السعيد وأسرته

شاهد .. الرئيس السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

#دينا _الشربيني تتصدر تويتر بعد المفاجأة التي فجرها الهضبة أمس

أمانة موظف تقود الشرطة لضبط أكبر مخزن لسرقة كابلات الكهرباء.. صور

خطيب الحرم: ولي العهد يقود مسيرة تجديد.. وإجهاضها ينعكس سلبا على الأمن

برلماني كويتي يشن هجوما على العمالة المصرية ويطالب بطردها

برلماني يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم وعقد جلسات حوار مجتمعي حوله

تعرف على كلمات أغنية الأزمة بين عمرو دياب وأحد معجبيه..فيديو

العراق: تدمير 7 مقرات لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

فيديو

شاهد.. نبذة عن مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل برعاية السيسي
كزاميا: دير سانت كاترين الأكثر أمانًا على مستوى العالم.. فيديو
الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على سوار الذهب بالمسجد النبوي .. فيديو
عادل العمدة: السيسي يفضل رضا المصريين على راحته الشخصية .. فيديو
مصر والسعودية تختتمان فعاليات التدريب العسكري المشترك تبوك 4 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟