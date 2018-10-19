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محافظات

تحصين 21 ألف رأس ماشية بقرى المنيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:02 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ايمن رياض
تواصل الإدارة البيطرية بمركز المنيا أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية، حتى بداية نوفمبر المقبل.

حيث تم تحصين 21 ألفا و463 رأس ماشية بقرى المركز منها ( 1581 أبقار – 5265 جاموس – 397 أغنام و ماعز ).

وقال المهندس محمد سيد رئيس مركز المنيا إن مديرية الطب البيطري مدت فترة العمل بالحملة لحين الوصول إلى المستهدف من عمليات تحصين وترقيم وتسجيل الماشية للقضاء على مرضي الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع، مؤكدا ًعلى رؤساء القرى بتسهيل إجراءات اللجان البيطرية.

تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا و تقديم الدعم المناسب لإنجاح الحملة ومواجهة الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية.
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