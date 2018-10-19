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محافظات

خطة لربط جميع الأجهزة الحكومية بسيناء بمركز المعلومات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:08 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
قال العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنه جار وضع خطة لربط جميع الجهات مع مركز المعلومات بشبكة واحدة، بحيث يكون مركز المعلومات هو المصدر الرئيسي للمعلومات والبيانات والإحصاءات، مضيفا أن البيانات والمعلومات والإحصاءات مهمة بالنسبة لمتخذي القرارات لتنفيذ خطة التنمية وتقديم الخدمات المتنوعة هام جدا وذلك لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وأكد "الغندور"، فى بيان اليوم، أنه سيتم تنفيذ خطط العمل المستقبلية والتكليفات المطلوبة من خلال المديرين العاملين بالمشروع، حيث سيتم استخراج بطاقة إثبات هوية (كارنيه) لجميع لعاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية حتى يتسنى لهم جمع البيانات من المواطنين، مشيرا إلى أن عدد العاملين بمشروع مراكز معلومات التنمية المحلية بشمال سيناء يبلغ 1225 شخصًا من بينهم 299 شخصًا بديوان عام المحافظة، 265 بالعريش، 242 ببئر العبد، 119 بالحسنة، 102 برفح، 129 بالشيخ زويد، و69 بنخل.

وأصدر سكرتير عام المحافظة تعليماته عن تفعيل مشروع مراكز معلومات التنمية المحلية على مستوى المحافظة من خلال قيام العاملين بالمشروع بتأدية المهام التي يكلفون بها على كافة المستويات (محافظة-مركز-مدينة-وحدة محلية قروية-قرية) مع الاحتفاظ بمقرات العمل التي سبق تخصيصها للمشروع والأجهزة والأدوات المساعدة لذلك.

وقال الغندور ، إن قواعد البيانات والبنية المعلوماتية هي أساس أي عمل تنموي تسعى الدولة لتحقيقه وتنفيذه، مشيرًا إلى توحيد قواعد البيانات على مستوى محافظة شمال سيناء، موضحا أن مركز المعلومات واتخاذ القرار في ديوان عام المحافظة هو المسؤول عن البيانات والمعلومات والإحصاءات.
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