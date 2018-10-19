الأمم المتحدة تعلن وفاة قانون رقم 10 المثير للجدل في سوريا .. بشار الأسد أصدره لمصادرة العقارات غير المرخصة.. ومنظمات حقوق الإنسان: يمنح النظام إمكانية تغيير البنية الاجتماعية

مسئول أممي: الروس أبلغوني بسحب دمشق للقانون

القانون رقم 10 يجيز مصادرة أراض وعقارات اللاجئين والنازحين

خبراء يفسرون السبب وراء إقرار القانون

أنهي مستشار الشؤون الإنسانية إلى سوريا في الأمم المتحدة، يان إيجلاند الجدل الذي أثاره القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، في 2 إبريل الماضي، والذي يلزم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، وقد أثار القانون لغطا لأنه يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين من جراء الحرب، وأعلن إيجلاند، نقلا عن مسؤولين روس أن دمشق سحبت القانون، وذكر إيجلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة.وكان الأسد قال في وقت سابق إن القانون أسيء تفسيره لتأجيج الرأي العام الغربي ضد حكومته، وذكر في حوار لصحيفة كاثيمرني اليونانية: هذا القانون لا يحرم أحدا من ملكيته. لنقل إن هناك شخصا إرهابيا وأردت أن تحرمه من شيء ما فينبغي أن يصدر بحقه حكم قضائي لا تستطيع أن تفعل ذلك بمجرد سن قانون، وتابع: وبالتالي إما أنه هناك سوء تفسير لهذا القانون أو أن هناك من يتعمد خلق رواية جديدة حول الحكومة السورية من أجل إعادة إضرام النار في أوساط الرأي العام الغربي ضد الدولة السورية.ومن جانبه، ربط وزير الخارجية السوري وليد المعلم بين القانون الجديد واستعادة الجيش السوري في أبريل السيطرة على الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات معقلا للفصائل المعارضة قرب دمشق، وقال: "هذا القانون ضروري بعد تحرير الغوطة من الإرهاب، المجموعات الإرهابية أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات. وبالتالي كان لا بد من تنظيم الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها".ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، صادقت سوريا على القانون 10، لأن أهمية إعادة بناء المدن المدمرة ستتزايد للأسد إذا ما أراد تحويل انتصاراته في أرض المعركة إلى عودة كاملة لسلطته، كما أن إعادة البناء حيوية للاقتصاد السوري، وشبه خبراء في إعادة الإعمار ما بعد الحرب القانون بقوانين تم التصديق عليها في مناطق حرب أخرى خاصة بيروت بعد الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وأن الأسد يعتمد على الدول الحليفة خاصة روسيا وإيران لمساعدته في إعادة البناء إذ تقول دول غربية إنها لن تساهم في ذلك لحين وجود مرحلة انتقال سياسي في البلاد.وفي المقابل، أثار القانون انتقادات، بدعوي أنه يسمح للحكومة بإقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوما من إعلان هذه المناطق، ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة، أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة، وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم، ولكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن القانون يوفر إطارا رسميا لإحالة ملكية الأراضي إلى النظام السوري، الذي يتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات أو المستثمرين.وكذلك اتهمت منظمات حقوق الإنسان من بينها العفو الدولية الأسد بالتفكير في القانون 10 لدفع معارضيه للخروج من منازلهم بما أن أغلب المناطق المدمرة كانت مراكز كبرى للحرب الأهلية، وقالت ديانا سمعان الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة العفو الدولية: إذا طبق هذا القانون فيمكن استخدامه لإحدث تغيير جوهري في البنية الاجتماعية. آلاف السوريين، معظمهم في المناطق المؤيدة للمعارضة أو الذين لجأوا إلى الخارج، قد يخسرون منازلهم بسبب فقدان وثائق الملكية أو تدميرها، فيما قال المجلس النرويجي للاجئين إن 67 بالمئة من اللاجئين الذين قابلهم قالوا إنهم يمتلكون عقارات في سوريا لكن 17 بالمئة منهم فقط لا يزال لديهم وثائق الملكية.