وفاة أم إثر اعتداء ابنها عليها جنوب غربي ألمانيا

أفادت صحيفة "إيداهو ستيتسمان" الأمريكية بأن سيدة استدعت الشرطة في مدينة كيرتشهايم جنوب غربي ألمانيا، وأبلغت بأن ابنها البالغ من العمر 25 عامًا دخل في نوبة جنون واعتدي عليها داخل منزلها.



وأضافت الصحيفة أن رجال الشرطة أسرعوا إلى منزل السيدة وحاولوا القبض على الابن، لكنه قاوم وطعن شرطيين بمقص، فاضطر رجال الشرطة للدفاع عن أنفسهم بإطلاق النار عليه، وقد سقط ميتًا متأثرًا بإصابته.



وأوضحت أن الأم أيضًا قد ماتت وإن لم يتضح بعد سبب موتها، وقد استدعت الشرطة سلطات الطب الشرعي لبحث سبب وفاة الأم.

