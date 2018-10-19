تحرير 176 محضرا لإزالة التعديات والإشغالات بمركز مطاي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات.



وشملت حملة تموينية على المحال التجارية والأسواق وأخرى مرورية بشوارع المدينة ، بالتعاون مع شرطة المرافق ومباحث التموين وإدارات الاشغالات والبيئة والمتابعة بالوحدة المحلية.



وقال اللواء ناصر فتحي رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 176 محضرا متنوعا بمركز مطاى، حيث تم تحرير155 محضر إزالة إدارية، و 12 محضر إشغال طريق، و 7 محاضر للبيئة، ومحضري تموين للإدارة بدون ترخيص.