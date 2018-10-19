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حوادث

ضبط طالب جامعي حاول سرقة ماكينة صراف آلي بالجيزة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:12 م
القبض علي متهم
القبض علي متهم
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة سرقة مبالغ مالية من إحدى ماكينات الصراف الآلى بالجيزة .

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة العمرانية من موظف بأحد البنوك بالجيزة (بدائرة القسم) باكتشافه وجود كسر بالباب الحديدي الخاص بغرفة تغذية ماكينة الصراف الآلى التابعة للبنك كائنة داخل سور (كلية التربية الرياضية) بشارع فيصل بدائرة القسم، وعدم سرقة ثمة مبالغ مالية من داخل الخزينة .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، ويدعى "محمد م.أ" - 27 سنه طالب جامعى، وسبق له العمل كمساعد أمن إدارى بالكلية محل البلاغ، ومقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة ونظرًا لسابقة عمله بالكلية، وعلمه بإجراءات التأمين وتحركات أفراد الأمن الإدارى أثناء الفترة الليلية، وفى سبيل ذلك قام بشراء صاروخ كهربائى وأخفاه داخل الملعب الخماسى بالكلية، وتسلق سور الكلية واستخدم الصاروخ فى نشر الباب الحديدى بالغرفة الخاصة بماكينة الصراف الآلى، إلا أنه لم يُقدم على إتمام السرقة اعتقادًا منه بوجود كاميرات مراقبة بالوحدة الخلفية بماكينة الصراف وأضاف بتخلصه من الصاروخ بإلقائه بصندوق القمامة "تعذر العثور عليه لرفع المخلفات" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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