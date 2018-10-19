ختام فعاليات أسبوع القاهرة الدولي للمياه بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث أقامت مكتبة الضبعية الثقافية حفل انتصارات أكتوبر بمدرسة السيد نور الدين الثانوية المشتركة واشتمل الحفل على عدد من الفقرات.



بداية الحفل كانت بآيات من الذكر الحكيم للشيخ ناجح ابراهيم محمد وعقدت ندوة بعنوان "سر انتصارات أكتوبر" حاضرها محمود السيد موسى تحدث فيها عن الله أكبر سر الانتصارات الجندى المصرى سر الانتصارات والاستعدادات التى وفرتها الدولة ودور المرأة المصرية، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى اشتملت على مجموعة من القصائد الشعرية وقصيدة الشهيد وقدمت فقرة فنية لفرقة الأقصر للموسيقى العربية اشتملت على مجموعة من الأغانى الوطنية التى أعجبت الحاضرين وعقدت مسابقة ثقافية لطلاب المدرسة عن ماتناولته الندوة.



وعقدت مكتبة المدامود الثقافية بمدرسة الإمام الشعراوي بالمدامود محاضرة عن" انتصار أكتوبر ومنزلة الشهداء "بدأ المحاضر الشيخ محمد الأمير المحاضرة ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل علي منزلة الشهداء وفضلهم عند الله وتحدث عن انتصار أكتوبر العظيم وأهم المكاسب منها رجوع الأرض والعزة والكرامة بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية تعبر عن حب الوطن من أطفال الحضانة بالمدرسة وتكريم للطلاب أحفاد أبطال أكتوبر.



وإيمانا من الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الحفاظ على الحرف اليدوية البسيطة والاهتمام بها والحفاظ عليها من الاندثار أقامت المكتبة الثقافية بالنمسا ورشة عملية لصناعة جريد النخيل فى قرية القرايا بجنوب الأقصر وقام بعمل الورشة الأستاذ منصور أحمد النوبى وأوضح أن فن صناعة الجريد يحتاج إلى دقة ومهارة وفن حيث أن يبدأ مرحلة تقطيع وبعد ذلك مراحل العمل مستخدما أدوات بسيطة جدا عبارة عن سكين ومواسير مدببة لتحريك عيدان الجريد وعمل حلقات بها ومطرقة خشب لتثبت عيدان الجريد مع بعضها وتهدف هذه الصناعة لتصنيع منتجات من الجريد تتماشى مع النظم التصميمية المتطورة ودفعها اقتصاديا إلى المجالات المناسبة كما قام بتدريب بعض الأطفال على كيفية استخدام الأدوات فى صناعة الجريد .



واختتمت فعاليات أسبوع القاهرة الدولى للمياه ملتقى الطفل الأول للمياه بقصر ثقافة بهاء طاهر بدأت الفاعلية بكلمة لمدير القصر لخص فيها التوصيات والرسالة والمستفيدين من هذه الورشة و توصيلها للآخرين الترشيد فى استهلاك المياه كما تحدث مسؤول التربية والتعليم فى ذات النطاق مسوؤل وزارة الموارد المائية وفى الختام تم توزيع جوائز للمشاركين فى الأسبوع الثقافى.