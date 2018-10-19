طوارئ بالغربية استعدادا لموسم الأمطار والسيول لتأمين المواطنين

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوي للاستقبال موسم الأمطار والسيول المرجحة خلال الأسبوع المقبل، وذلك فى إطار توجيهاته مجلس الوزراء للربط بين الإدارات والقطاعات الخدمية حفاظا على صالح وحياة كافة المواطنين.



وأعطي اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء هشام السعيد سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات والطوارئ بالضرورة التواصل مع وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن والأحياء لتفعيل غرف العمليات والطوارئ فضلا عن إجراء اختبارات ميدانية ومتوالية للبالوعات الصرف الصحي بالميادين والشوارع والأنفاق العامة.



وأكد "السعيد"، فى بيان اليوم، أنه تم تفعيل التواصل مع كافة الجهات الخدمية وتشغيل الخطوط الساخنة لتلقي شكاوي المواطنين مع شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي خلال موجة هطول الأمطار.