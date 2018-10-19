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حوادث

فى لفتة إنسانية.. نقل عدد من النزلاء إلى السجون المودع بها ذويهم

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:29 م
مصلحة السجون
مصلحة السجون
مصطفى الرماح
وافق قطاع السجون على التماس عدد من نزلاء السجون، بنقلهم إلى السجون المودع بها ذويهم "أشقاء – أبناء – أباء"، لما يمثله ذلك من مشقة على ذويهم أثناء زيارتهم.

وتم نقل 67 نزيلا من سجون مختلفة، إلى السجون المودع بها ذويهم، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الرعاية النفسية والإجتماعية للنزلاء، وتحقيق أكبر قدر من التواصل الاجتماعى لهم.

ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انتهاء العقوبة من خلال التأهيل النفسى والاجتماعى لنزلاء السجون .
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