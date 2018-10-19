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لقطات من مؤتمر هنا نصلي معا في سانت كاترين.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
توك شو
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات من مؤتمر "هنا نصلي معًا" المقام في مدينة سانت كاترين.

وعرضت "إكسترا نيوز" عبر الشريط العاجل خبر بعنوان: " ملتقى سانت كاترين للسلام يثمن دور مصر الرائد رئيسًا وحكومة وشعبًا في مواجهة الإرهاب"

كما عرضت عبر الشريط العاجل: "ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي يؤكد أم رسالة جميع الأديان هي السلام"، وذكر الشريط عاجل: "ملتقى سانت كاترين للسلام يوجه التحية للقوات المسلحة والشرطة لجهودها في مواجهة الإرهاب".

ويقام ملتقى سانت كاترين للسلام، للعام الرابع على التوالى فى الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجارى بمدينة سانت كاترين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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