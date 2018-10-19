أمانة موظف تقود الشرطة لضبط أكبر مخزن لسرقة كابلات الكهرباء.. صور



حيث قام أفراد التشكيل العصابي باستئجار سيارتهم لنقل المسروقات إلى منطقة أبورواش واصطحب المحقق القانوني السائقين إلى مكان المخزن المهجور والذي تم نقل المسروقات إليه وفور العثور عليه قام بإبلاغ مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء بمكان المخزن حيث وجه علي الفور بتحرك قوة مكبرة من شرطة وأفرع مباحث الكهرباء بالجيزة إلى منطقة أبو رواش وتم مداهمة المخزن وضبط المسروقات التي تم سرقتها من الغربية وضبط 7 بكرات كابلات جهد متوسط أخرى تقدر قيمتها ب 3 ملايين جنيه وتم ضبط كل من ا د54 سنة صاحب المخزن والمدعو ا ن 40 سنة عاطل من القاهرة وضبط المدعو م ع 32 سنة ويعمل ساعي بشركة كهرباء الغربية.



وتبين اشتراكه في الواقعة وتم تحرير محضر بمركز شرطة بسيون وإعادة المسروقات إلى شركة كهرباء جنوب الدلتا بالغربية وتم تحرير محضر رقم 16364 جنح مركز بسيون وتولت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهمين.

قادت أمانة المواطن محمد شلبي بالشئون القانونية بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا مباحث شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية لضبط أكبر تشكيل عصابي لسرقة كابلات ومعدات الكهرباء من الغربية والمحافظات وتخزينها داخل أحد المخازن بأبو رواش بمحافظة الجيزة.وكان مدير أمن الغربية تلقي بلاغا من المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يفيد بقيام "و ل" أمين عهده بالشركة بإبلاغه بسرقة كابلات جهد متوسط بقرية الفرستق التابعة لمركز بسيون والخاصة بأحد المشروعات التي تنفذها الشركة بالقرية واختفائها وتقدر قيمتها ب492 ألف جنيه.وقرر مدير أمن الغربية تشكيل فريق بحث ضم مدير مباحث الغربية ومباحث كهرباء الغربية لسرعة ضبط الجناة وأثناء قيام محمد شلبي المحقق القانوني بالشركة بالتحقيق الإداري في الواقعة من قبل شركة الكهرباء قام بالتواصل مع اثنين من السائقين وسائق كلارك من الذين قاموا بنقل الكابلات إلى أحد المناطق المهجورة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة دون أن يعلموا أنها مسروقة.