ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

أمانة موظف تقود الشرطة لضبط أكبر مخزن لسرقة كابلات الكهرباء.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:12 م
كابلات كهرباء
كابلات كهرباء
أحمد على
قادت أمانة المواطن محمد شلبي بالشئون القانونية بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا مباحث شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية لضبط أكبر تشكيل عصابي لسرقة كابلات ومعدات الكهرباء من الغربية والمحافظات وتخزينها داخل أحد المخازن بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

وكان مدير أمن الغربية تلقي بلاغا من المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يفيد بقيام "و ل" أمين عهده بالشركة بإبلاغه بسرقة كابلات جهد متوسط بقرية الفرستق التابعة لمركز بسيون والخاصة بأحد المشروعات التي تنفذها الشركة بالقرية واختفائها وتقدر قيمتها ب492 ألف جنيه.

وقرر مدير أمن الغربية تشكيل فريق بحث ضم مدير مباحث الغربية ومباحث كهرباء الغربية لسرعة ضبط الجناة وأثناء قيام محمد شلبي المحقق القانوني بالشركة بالتحقيق الإداري في الواقعة من قبل شركة الكهرباء قام بالتواصل مع اثنين من السائقين وسائق كلارك من الذين قاموا بنقل الكابلات إلى أحد المناطق المهجورة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة دون أن يعلموا أنها مسروقة.

حيث قام أفراد التشكيل العصابي باستئجار سيارتهم لنقل المسروقات إلى منطقة أبورواش واصطحب المحقق القانوني السائقين إلى مكان المخزن المهجور والذي تم نقل المسروقات إليه وفور العثور عليه قام بإبلاغ مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء بمكان المخزن حيث وجه علي الفور بتحرك قوة مكبرة من شرطة وأفرع مباحث الكهرباء بالجيزة إلى منطقة أبو رواش وتم مداهمة المخزن وضبط المسروقات التي تم سرقتها من الغربية وضبط 7 بكرات كابلات جهد متوسط أخرى تقدر قيمتها ب 3 ملايين جنيه وتم ضبط كل من ا د54 سنة صاحب المخزن والمدعو ا ن 40 سنة عاطل من القاهرة وضبط المدعو م ع 32 سنة ويعمل ساعي بشركة كهرباء الغربية.

وتبين اشتراكه في الواقعة وتم تحرير محضر بمركز شرطة بسيون وإعادة المسروقات إلى شركة كهرباء جنوب الدلتا بالغربية وتم تحرير محضر رقم 16364 جنح مركز بسيون وتولت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهمين.
أمانة موظف تقود الشرطة لضبط أكبر مخزن لسرقة كابلات الكهرباء.. صور
أمانة موظف تقود الشرطة لضبط أكبر مخزن لسرقة كابلات الكهرباء.. صور
أمانة موظف تقود الشرطة لضبط أكبر مخزن لسرقة كابلات الكهرباء.. صور
أمانة موظف تقود الشرطة لضبط أكبر مخزن لسرقة كابلات الكهرباء.. صور
loading...

ترشيحاتنا

سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف في الشوط الأول.. فيديو

أقدم كائن حي على كوكب الأرض يموت..عمره 80 ألف سنة

سائق حاول إنقاذ قطة فانقلبت السيارة وأصيب 17 عاملا بالدقهلية

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو

عادل العمدة: السيسي يفضل رضا المصريين على راحته الشخصية .. فيديو

إسرائيل تبيع منظومة تجسس لهذه الدول

ربة منزل تنتحر حرقا.. أشعلت النيران في نفسها بخرطوم البوتاجاز بـ بولاق

موقع تركي: الصحفيون الأتراك بالخارج مهددون بالقتل في قنصليات أردوغان..هذه مكاسب تركيا وقطر والإخوان من أزمة خاشقجي.. إسرائيل تنشر فضائح أنقرة.. وتؤكد: التغطية الصحفية تظهر عداء سياسيا للسعودية

طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو

ميدو يهنئ زاهر بعد توليه منصب المدير الإداري بالزمالك

اتحاد الكرة يرفض ودية مصر والبرازيل.. ويبحث البديل

معجب عمرو دياب يرد على منتقدي الهضبة بعد واقعة قال فاكرينك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

فيديو

شاهد.. نبذة عن مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل برعاية السيسي
كزاميا: دير سانت كاترين الأكثر أمانًا على مستوى العالم.. فيديو
الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على سوار الذهب بالمسجد النبوي .. فيديو
عادل العمدة: السيسي يفضل رضا المصريين على راحته الشخصية .. فيديو
مصر والسعودية تختتمان فعاليات التدريب العسكري المشترك تبوك 4 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟