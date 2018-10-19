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توك شو

طفلة تغنى للجنود المصريين.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:24 م
صدى البلد
البهى عمرو
أشعلت الطفلة سلمى محمود، صاحبة الـ 7 سنوات حماس الجميع ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية دى ام سي تقديم الإعلامية داليا أشرف، عندما أدت أغنية «دولا مين ودولا مين» للفنانة الراحلة سعاد حسنى.

وتفاعلت الإعلامية داليا أشرف معها وقامت بالغناء مع الطفلة، وبعد الانتهاء من الأغنية قامت بالتصفيق لها.

وأشارت سلمى إلى أن والدتها هى من اكتشفت موهبتها وبعد ذلك دربتها على الغناء.
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