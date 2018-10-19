محافظ أسوان يفتتح المدينة الجامعية لطالبات الأزهر بحي العقاد

افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، المدينة الجامعية لطالبات الأزهر بحي العقاد، وذلك بمشاركة وحضور قيادات كليات جامعة الأزهر بالمحافظة.



وشارك فى الافتتاح، الدكتور محمد عبد الجليل حسن عميد كلية البنات الأزهرية بأسوان، والدكتور أحمد خليل عبدالعال عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعميد مدحت جمال الدين مدير مشروع ابن السبيل التابع لإحدى المؤسسات الخيرية، وعبير عبداللطيف مديرة المدينة الجامعية للبنات.



يأتى هذا ضمن خطة الجامعة لتزويد المباني السكنية للطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية للتخفيف عليهم أعباء المواصلات والتنقل من محافظة لاخرى.