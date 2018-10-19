مصر تجتذب 42% من الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا

ذكر موقع "ريفيستا أفريكا" الإيطالي المختص بشؤون القارة الأفريقية أن مصر اجتذبت 42% من الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، متوقعًا أن ترتفع هذه النسبة.



ونقل الموقع عن بيانات وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر لعام 2017 بلغ 7.4 مليار دولار، وأن هذا الحجم مرشح للزيادة بفضل الحوافز والدعم المالي الذي يوفره قانون الاستثمار في مصر.



وأوضح الموقع أن منتدى "أسبوع الأعمال المصري الأفريقي" سلط الضوء على هذه البيانات، خلال جلسته الافتتاحية، أمس الخميس، في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة السفير المصري في إيطاليا هشام بدر.



وأضاف أن الحكومة الإيطالية أعلنت مؤخرًا خطة وطنية للاستثمار في أفريقيا بقيمة 4 مليارات يورو خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث من المنتظر أن تخلق هذه الخطة 10 ملايين فرصة عمل.