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محافظات

وكيل زراعة الفيوم: حل أزمة مزارعي القطن بـ10 ملايين جنيه

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:04 م
المهندس حسن جودة
المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، بأنه حدثت انفراجة فى المبالغ المستحقة للمزارعين بمحافظة الفيوم بالنسبة لتوريد الأقطان.

وأضاف جودة ان مديرية الزراعة بالفيوم تسلمت 10 ملايين جنيه كدفعة أولى من المستحقات المتأخرة، ومتبق 30 مليون جنيه سيتم صرفها خلال أيام لباقى المزارعين، مشيرا إلى أنه تم صرف 2000 جنيه لكل مزارع وتأخير 500 جنيه سيتسلمها قريبا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الأزمة كانت على مستوى محافظات مصر لعدم وجود سيولة مالية بالشركة القابضة، ولكن بعد مساع وجهود وزيري الزراعة وقطاع الاعمال ومجلس النواب تم حل الازمة.
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