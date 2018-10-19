لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

نجح فريق طبي متخصص بجراحات القلب، في إجراء تدخل طبي هو الأول من نوعه في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لتغيير صمام القلب الأورطي، دون الحاجة لإجراء تدخل جراحي.



وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدخل جرى في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تحت إشراف الدكتور رضا أبو العطا، الخبير العالمي في القساطر القلبية، ليتم تغيير «الصمام الأورطي».



من جانبه، قال الدكتور حازم الفيل، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن تغيير «الصمام» تم عبر تقنية حديثة تُعرف باسم «TAVI»، وكانت عملية شديدة الصعوبة، نظرًا لكبر الحالة سنًا، حيث أكد تقرير الفريق الطبي أن المريضة البالغة من العمر 72 عامًا، سيكون هناك خطورة على حياتها حال تغيير «الصمام» بجراحة قلب مفتوح، وأن الأولى هو إجراء هذا التدخل الطبي عبر جهاز «قساطر طبية».



وأوضح الفيل أن المريضة تم تغيير «صمام القلب» لها في أقل من ساعة، ولم يتم وضعها على جهاز تنفس صناعي، كما تم تخديرها موضعيًا فقط، لافتًا إلى أن المريضة كانت في كامل وعيها بعد إجراء التدخل الطبي، ومكثت يوم في «العناية المركزة»، ويوم في غرفة عادية، كما أنها بدأت الحركة بعد 24 ساعة من خروجها من «القسطرة»، لتخرج من المستشفى، وتبدأ فى ممارسة حياتها الطبيعية.



وأكد " الفيل" أن المستشفى حريص على توفير أحدث ما توصل إليه العلم في مختلف المجالات الطبية، وتوفير خدمة تغنى عن السفر للعلاج في الخارج، لافتًا إلى أن المستشفى يضم أقسام متميزة لقسطرة وجراحة القلب وزرع النخاع والكلى والكبد والجراحات العامة وجراحة العظام والمخ والأعصاب.

