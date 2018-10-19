إصابة وزير فلسطيني بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين في مدينة الخان الأحمر وقوات الاحتلال، أصيب خلالها وزير الجدار وليد عساف بغاز الفلفل، ما استدعى نقله إلى المستشفى.



ونظم الفلسطينيون مسيرات حاشدة في مدينة الخان الأحمر منددة بالاحتلال وسياساته، ورافضة لهدم القرية الفلسطينية التاريخية.



وخلال المواجهات أصيب العشرات من الفلسطينين جراء الاعتداء الوحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها للتظاهرات الفلسطينية، كما حدثت إصابات بالاختناق بين صفوف المعتصمين في القرية.