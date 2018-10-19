ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إصابة وزير فلسطيني بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:10 م
أصابة وزير الجدار
أصابة وزير الجدار وليد عساف
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين في مدينة الخان الأحمر وقوات الاحتلال، أصيب خلالها وزير الجدار وليد عساف بغاز الفلفل، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

ونظم الفلسطينيون مسيرات حاشدة في مدينة الخان الأحمر منددة بالاحتلال وسياساته، ورافضة لهدم القرية الفلسطينية التاريخية.

وخلال المواجهات أصيب العشرات من الفلسطينين جراء الاعتداء الوحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها للتظاهرات الفلسطينية، كما حدثت إصابات بالاختناق بين صفوف المعتصمين في القرية.
إصابة وزير فلسطيني بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال
إصابة وزير فلسطيني بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال
loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد: غدا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 32

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

وفاق سطيف يكافئ لاعبيه قبل الموقعة الحاسمة أمام الأهلي

القوات المصرية والسعودية تقضي على بؤرة إرهابية في تبوك 4

مطار الغردقة يستقبل 17 رحلة سياحية من 6 دول أوروبية اليوم

حكم جهر المرأة بالقراءة فى الصلاة

تمديد إقامات الزيارة والسياحة والأرامل والمطلقات بالإمارات بداية من الأحد

مصر مهددة بالخطر..حروب المياه ستشتعل بسبب تغير المناخ وزيادة السكان

مشادة حامية بين كبار مستشاري ترامب لهذا السبب

الداخلية: ضبط أكبر قضية للاستيلاء على دعم أسطوانات الغاز.. صور

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

نبيل رشوان: مصر تنتقى أفضل ما لدى روسيا من أسلحة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

الداخلية: ضبط أكبر قضية للاستيلاء على دعم أسطوانات الغاز.. صور

شاهد .. الرئيس السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

فيديو

إعادة هيكلة القطاع الصحي في شمال سيناء .. فيديو
زيادة نسبة صادرات مصر لألمانيا 34% عن العام الماضي.. فيديو
طارق الأدور يوجه نصيحة لـ عماد متعب بعد قرار عودته للملاعب.. فيديو
لقطات من مؤتمر هنا نصلي معا في سانت كاترين.. فيديو
الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟