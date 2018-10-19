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طارق الأدور يوجه نصيحة لـ عماد متعب بعد قرار عودته للملاعب.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:23 م
عماد متعب
عماد متعب
البهى عمرو
قال المعلق الرياضى طارق الأدور، تعليقا على الخبر المنتشر على موقع التواصل الاجتماعى بخصوص عودة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر عماد متعب للملاعب مرة اخرى، إن عماد لن يعود للملاعب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية دى ام سي تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه من الذكاء الذى يمتلكه متعب أن يبتعد عن الاختبارات والتجربة من جديد.

وأشار إلى أن قرار اعتزال متعب تم منذ 3 أشهر ففي هذه الفترة من الصعب على اللاعب أن يعود للمباريات بشكل سليم، موجها نصيحة لمتعب على الهواء: «تاريخك الكبير لا يسمح لك أن توضع فى فترة اختبار للعودة».
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