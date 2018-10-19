طارق الأدور يوجه نصيحة لـ عماد متعب بعد قرار عودته للملاعب.. فيديو

قال المعلق الرياضى طارق الأدور، تعليقا على الخبر المنتشر على موقع التواصل الاجتماعى بخصوص عودة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر عماد متعب للملاعب مرة اخرى، إن عماد لن يعود للملاعب.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية دى ام سي تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه من الذكاء الذى يمتلكه متعب أن يبتعد عن الاختبارات والتجربة من جديد.



