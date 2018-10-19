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منوعات

السلطات الفرنسية تضبط أحد أبطال الصورة المشينة مع ماكرون

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:14 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
محمد علي
يبدو أن ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع شابين ظهرا بملابس تشبه رجال العصابات قد أثار أزمة في فرنسا من جانب الأحزاب السياسية خاصة الأحزاب المتطرفة اليمنية التي هاجمته بشدة.

ورغم دفاع ماكرون القوي عن الشابين وعن الصورة معهما برغم ما قام به أحد الشابين بإشارة غير أخلاقية، إلا أن الرئيس الفرنسي اعتبر الشابين يسعيان إلى العمل والانضباط.

لكن هذه الأماني من الرئيس الفرنسي لم تجد صداها وعملت السلطات على ملاحقة الشابين في مكان إقامتهما حتى تمكنت من ضبط أحدهما.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن السلطات ألقت القبض على أحد الشابين لحيازته للمخدرات.

وقالت الصحيفة، إن راؤول فليمينج (22 عاما) اعتقل بتهمة حيازة المخدرات ومقاومة الاعتقال، وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر، من بينها 4 أشهر مع وقف التنفيذ.

وكان قد ظهر فليمينج مع ابن عمه في صورة مع ماكرون خلال زيارته لجزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، أواخر سبتمبر.
السلطات الفرنسية تضبط أحد أبطال الصورة المشينة مع ماكرون
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