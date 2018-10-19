نادي سينما للطفل المصرى بالهناجر لأول مرة

وافق الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية على إقامة عروض سينمائية شهرية للأطفال بالتعاون مع المركز القومي للسينما بعنوان: "نادى سينما الطفل المصرى"، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الصندوق بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا.





يهدف نادى السينما الجديد إلى تقديم أبرز وأهم أفلام التحريك المصرية التي أبدعها فناني الرسوم المصريين، وذلك إيمانًا من صندوق التنمية بالحفاظ على الهوية المصرية وتأصيل القيم الإيجابية عند الطفل، كما تقام ورش عمل للأطفال في مجال فنون الرسوم المتحركة تحت إشراف الفنانين" لمياء رجائي"، نوال مصطفى ، و"اسامة أبو زيد" .





وتبدأ أولى فعاليات نادى السينما الجديد في الثانية عشر ظهر غدا السبت، وتتضمن: "سكر وبنجر" الذى تدور أحداثه في إطار مغامرات "سكر" التي حرمت من نعمة البصر، إلا أنها تقود أصدقائها في كل مغامرة بعقلها وإرادتها القوية، إخراج "أحمد فوزي" .



