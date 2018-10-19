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فن

نادي سينما للطفل المصرى بالهناجر لأول مرة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:14 م
صدى البلد
أحمد البهى
وافق الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية على إقامة عروض سينمائية شهرية للأطفال بالتعاون مع المركز القومي للسينما بعنوان: "نادى سينما الطفل المصرى"، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الصندوق بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا.

يهدف نادى السينما الجديد إلى تقديم أبرز وأهم أفلام التحريك المصرية التي أبدعها فناني الرسوم المصريين، وذلك إيمانًا من صندوق التنمية بالحفاظ على الهوية المصرية وتأصيل القيم الإيجابية عند الطفل، كما تقام ورش عمل للأطفال في مجال فنون الرسوم المتحركة تحت إشراف الفنانين" لمياء رجائي"، نوال مصطفى ، و"اسامة أبو زيد" .

وتبدأ أولى فعاليات نادى السينما الجديد في الثانية عشر ظهر غدا السبت، وتتضمن: "سكر وبنجر" الذى تدور أحداثه في إطار مغامرات "سكر" التي حرمت من نعمة البصر، إلا أنها تقود أصدقائها في كل مغامرة بعقلها وإرادتها القوية، إخراج "أحمد فوزي" .

كما يعرض عدد من الأفلام بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر هى: "أمير وبلاد الأساطير" إخراج " خالد عبد العليم"، "الكتيبة 101" إخراج "د. مصطفي الفرماوي"، "أغنية نور" إخراج "ياسين سعد"، "دخان دخان" إخراج "نصحي إسكندر"، "دعاء الليل والنهار" إخراج "حسين النمر"، "التعاون" إخراج "سامح الشرقاوي"، "بيئة نظيفة" إخراج "زكريا عبد العال"، "أغنية فتحي ياوردة" إخراج "نسرين عز الدين" و"العصر الحجري" إخراج "محمد دندراوي" .
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