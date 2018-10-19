ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تكافل المحامين تهيب بسرعة سداد الاشتراك السنوي لعام 2019

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:07 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أهاب صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة العامة للمحامين، بمناسبة اقتراب حلول عام 2019، سرعة سداد الاشتراك السنوي وقيمته 240 جنيهًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، مشيرًا إلى أنه في حالة تأخر العضو عن سداد الاشتراك سيتم تحصيل المتأخر بفائدة مركبة.

يذكر أن المادة السادسة من اللائحة التنظيمية بمذكرة الصندوق الإيضاحية، تنص على أنه لا يحصل ورثة العضو على الميزة المقررة باللائحة حال وفاته متأخرًا 3 أشهر عن السداد.
loading...

ترشيحاتنا

إسرائيل تكشف فضائح تركيا: مقتل خاشقجي لا يستند إلى أدلة

«أم محسن» تستغني عن مهنتها من أجل «الليمون والزيتون»: «عشان أصرف على ولادي»

مصر والسعودية تختتمان فعاليات التدريب العسكري المشترك تبوك 4 .. فيديو

الأرصاد: غدا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 32

الألمانية للصناعة: السيسي أعاد العلاقات بين البلدين بعد توترها.. فيديو

مصر مهددة بالخطر..حروب المياه ستشتعل بسبب تغير المناخ وزيادة السكان

الفريق محمد فريد يعود إلى مصر بعد مشاركته بمؤتمر رؤساء الأركان

السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية فجر اليوم

أخطاء الحكام تتصدر مشاهد الجولة السابعة في المظاليم

مصرع وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار جنوب غرب ألمانيا

التعليم تمنع المدارس من عقد امتحانات أعمال سنة شهرية لطلاب أولى ثانوي

#دينا _الشربيني تتصدر تويتر بعد المفاجأة التي فجرها الهضبة أمس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

رحلة رومانسية لـ هاري وميجان على شاطئ بوندي بسيدني.. فيديو وصور

الداخلية: ضبط أكبر قضية للاستيلاء على دعم أسطوانات الغاز.. صور

شاهد .. الرئيس السيسي يتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر

فيديو

عادل العمدة: السيسي يفضل رضا المصريين على راحته الشخصية .. فيديو
مصر والسعودية تختتمان فعاليات التدريب العسكري المشترك تبوك 4 .. فيديو
إعادة هيكلة القطاع الصحي في شمال سيناء .. فيديو
زيادة نسبة صادرات مصر لألمانيا 34% عن العام الماضي.. فيديو
طارق الأدور يوجه نصيحة لـ عماد متعب بعد قرار عودته للملاعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟