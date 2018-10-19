تكافل المحامين تهيب بسرعة سداد الاشتراك السنوي لعام 2019

أهاب صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة العامة للمحامين، بمناسبة اقتراب حلول عام 2019، سرعة سداد الاشتراك السنوي وقيمته 240 جنيهًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، مشيرًا إلى أنه في حالة تأخر العضو عن سداد الاشتراك سيتم تحصيل المتأخر بفائدة مركبة.



يذكر أن المادة السادسة من اللائحة التنظيمية بمذكرة الصندوق الإيضاحية، تنص على أنه لا يحصل ورثة العضو على الميزة المقررة باللائحة حال وفاته متأخرًا 3 أشهر عن السداد.