شاهد.. جلسة تصوير لـ محمد محمود عبد العزيز

نشر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز جلسة تصوير له، حيث التقط عددا من الصور فى منزله بجانب حمام السباحة، مرتديا تى شيرت أصفر اللون.



وعلق محمد محمود عبد العزيز، على الصور وكتب "أول مرة فحياتى أعمل فوتو سيشن، يا رب الصور تعجب حضراتكم إن شاء الله".



من المعروف أن محمد محمود عبد العزيز يستعد لإنتاج مسلسل البيت الأبيض ويضم 25 فنانا وفنانة منهم نجلاء بدر، خالد الصاوى، محمد عز، محمد رياض، نضال الشافعى، حيث يتم التفاوض مع لبلبة، وميرفت أمين، وهانى عادل، ومن تأليف محمد رجاء.