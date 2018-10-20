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ثقافة

رغبة.. مجموعة قصصية جديدة للكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:06 ص
صدى البلد
طارق موسى
وقّعت الكاتبة سمية عبدالمنعم عقد مجموعتها القصصية الجديدة، والتي تحمل عنوان "رغبة".

المجموعة تصدر عن دار نشر المكتبة العربية للنشر والتوزيع، وتشارك بها الكاتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة 2019 ، فى مناسبة اليوبيل الذهبي للمعرض، وضيف الشرف هذا العام جامعة الدول العربية.

وصدر للكاتبة مجموعة قصصية عام 2016 بعنوان "جنون الحب" عن دار كتبخانة، حيث تناولت أدب الجريمة ودوافعه من خلال 19 قصة قصيرة استلهمتها سمية من حوادث وقعت بالفعل.

وبحسب سمية عبد المنعم، فمجموعة "رغبة" تختلف تماما عن المجموعة السابقة من حيث الأفكار المتناولة وسياق التناول واللغة المستخدمة، فهي مجموعة من مشاعر وأحاسيس الأنثى في مراحل عمرية وحياتية متنوعة، وضعتها الكاتبة في قالب جريء يعبر في معظمها عن المسكوت عنه بالمجتمع المصري.

وتتميز كتابات وآراء سمية عبد المنعم بالمكاشفة والمصارحة بلسان الأنثي عما يدور داخل المرأة، كما تباشر نوعا من جلد الذات تجاه قضايا مجتمعية تفاوتت تقديرات أطرافها تجاه حقوق المرأة بالأخص.

سمية عبدالمنعم كاتبة وصحفية مصرية، تعمل بجريدة الوفد المصرية، وتكتب في العديد من المواقع والصحف الالكترونية المصرية والعربية، كما ساهمت فى عدد من الإصدارات الثقافية الرسمية.
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