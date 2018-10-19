انتهاء أعمال القافلة الطبية بمدينة سيوة وواحة الجارة

أكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح بأنه تم تنظيم قافلة علاجية لمدينة سيوة وواحة الجارة خلال اليومين الماضيين حيث ضمت القافلة 5 تخصصات مختلفة " جراحة ، نساء ، أطفال ، باطنة ، جلدية).



وأضاف أنه تم صرف العلاج للمواطنين بالمجان، بالإضافة لخدمات المعمل والأشعة التشخيصية والتثقيف الصحي.



وشدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح باستمرار القوافل الطبية للمناطق البعيدة والنائية لخدمة الأهالي وتقديم خدمات علاجية فورية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم كافة سبل الدعم لجميع الجهات المختصة لتسهيل أعمال القوافل والتنسيق الكامل بين تلك الجهات للوصول إلى الهدف الحقيقي من تلك القوافل.