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أخبار العالم

مجموعة معنية بمكافحة غسل الأموال تمهل إيران حتى فبراير لتكمل إصلاحات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:26 م
علم إيران
علم إيران
رويترز
قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية اليوم الجمعة إن أمام إيران حتى فبراير لتكمل إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا ستواجه عواقب.

وقالت المجموعة في بيان "مجموعة العمل المالي قررت خلال اجتماعها هذا الأسبوع أن تستمر في تعليق الإجراءات المضادة... بيد أن فاتف تعبر عن خيبة أملها من أن الجزء الأكبر من خطة التحرك ما زال بانتظار التنفيذ وتتوقع أن تمضي إيران قدما في مسار الإصلاح بسرعة".
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