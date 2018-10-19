عادل العمدة: السيسي يفضل رضا المصريين على راحته الشخصية .. فيديو

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحدى القواعد الجوية في يوم العطلة له دلالات كثيرة ورسائل طمئنه للمواطن المصري، حيث إن الرئيس لا يهتم براحته الشخصية على قدر اهتمامه بالرضا الذي يستحقه المواطن المصري.





وتابع "العمدة" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، أن تلك الزيارة ترفع من الروح المعنوية لضباط القوات المسلحة الجوية.



