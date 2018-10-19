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توك شو

عادل العمدة: السيسي يفضل رضا المصريين على راحته الشخصية .. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:02 م
تفقد الرئيس السيسي
تفقد الرئيس السيسي لاحدى القاعدات الجوية اليوم
توك شو
قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحدى القواعد الجوية في يوم العطلة له دلالات كثيرة ورسائل طمئنه للمواطن المصري، حيث إن الرئيس لا يهتم براحته الشخصية على قدر اهتمامه بالرضا الذي يستحقه المواطن المصري.

وتابع "العمدة" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، أن تلك الزيارة ترفع من الروح المعنوية لضباط القوات المسلحة الجوية.

يذكر أن الرئيس "السيسي" قد تفقد فجر اليوم إحدى القواعد الجوية ومشروع "مستقبل مصر" بإمكانيات القوات الجوية.
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