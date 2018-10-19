ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. سائح يتجول على المطاعم: بحب الأكل المصرى

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:59 م
أحمد قطب
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لأحد السياح الأجانب أثناء زيارته إلى مصر وهو يتجول في شوارع القاهرة ويظهر الفيديو مدى حب السائح للأكلات المصرية.

وأبدى متابعو موقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بهذا الفيديو وقاموا بمشاركته عبر حساباتهم على فيسبوك.

ويعشق السياح الأكلات التى تشتهر بها مصر مثل الكشري والفول والطعمية، والأكلات الأخرى الخاصة بالمناسبات والأعياد. https://www.facebook.com/thefoodranger/videos/325596448245052/
loading...

ترشيحاتنا

محمد رشاد يحتفل بزفافه على مى حلمى.. غدا

الداخلية: ضبط أكبر قضية للاستيلاء على دعم أسطوانات الغاز.. صور

شاهد.. زلة لسان تفضح صحفية أمريكية.. فبركت مقال جمال خاشقجي الأخير

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

ميدو يهنئ زاهر بعد توليه منصب المدير الإداري بالزمالك

مدرب محمد صلاح يهاجم دوري الأمم الأوروبية: مسابقة بلا معنى

إسرائيل تكشف فضائح تركيا: مقتل خاشقجي لا يستند إلى أدلة

ربة منزل تنتحر حرقا.. أشعلت النيران في نفسها بخرطوم البوتاجاز بـ بولاق

تعرف على عدد الآيات التى كان يقرأها النبي فى الصلوات.. فيديو

طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو

أقدم كائن حي على كوكب الأرض يموت..عمره 80 ألف سنة

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.. صور

فى دخلة الشتا .. 10 أفكار لإضافة الفرو فى منزلك

سعر غير متوقع لفستان مايا دياب فى دبي.. صور

هنا الزاهد تتألق بإطلالة رسمية تنال إعجاب متابعيها.. صور

الصحة: تقديم الخدمات لـ 69 ألف مواطن بالمجان من خلال 52 قافلة طبية.. صور

فيديو

شاهد.. نبذة عن مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل برعاية السيسي
كزاميا: دير سانت كاترين الأكثر أمانًا على مستوى العالم.. فيديو
الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على سوار الذهب بالمسجد النبوي .. فيديو
عادل العمدة: السيسي يفضل رضا المصريين على راحته الشخصية .. فيديو
مصر والسعودية تختتمان فعاليات التدريب العسكري المشترك تبوك 4 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟