شاهد.. سائح يتجول على المطاعم: بحب الأكل المصرى

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لأحد السياح الأجانب أثناء زيارته إلى مصر وهو يتجول في شوارع القاهرة ويظهر الفيديو مدى حب السائح للأكلات المصرية.



وأبدى متابعو موقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بهذا الفيديو وقاموا بمشاركته عبر حساباتهم على فيسبوك.



ويعشق السياح الأكلات التى تشتهر بها مصر مثل الكشري والفول والطعمية، والأكلات الأخرى الخاصة بالمناسبات والأعياد. https://www.facebook.com/thefoodranger/videos/325596448245052/