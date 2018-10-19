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حوادث

حريق في حظيرة ماشية بقرية ناصر فى الوادي الجديد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:54 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
منصور ابو العلمين
نشب حريق في حظيرة ماشية لأحد المواطنين بقرية ناصر الثورة التابعة لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد.

كان قد ورد بلاغ الي إدارة النجدة يفيد نشوب حريق في إحدى حظائر الماشية المملوكة لأحد المواطنين بقرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة, وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة علي الحريق .

وجاري السيطره علي الحريق ومتابعة وجود خسائر من عدمه وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لعمل التحقيقات .
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