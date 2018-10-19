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حوادث

ضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة كابل كهربائي بأسوان

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:58 م
متهمين
متهمين
شاذلى عبد الفتاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من إلقاء القبض على 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة كابل كهربائى تابع لشركة الكهرباء بدائرة مركز شرطة أسوان .

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من مركز شرطة أسوان يفيد بورود بلاغ من المدعو أشرف . ع 47 سنة - فنى كهرباء بشركة كهرباء أسوان ، ومقيم بدائرة المركز عن قيام بعض الأشخاص بمحاولة سرقة كابلات كهرباء ملفوفة داخل بكرة خشبية كبيرة الحجم خاصة بشركة الكهرباء بمنطقة غرب أسوان حيث انتقل علي الفور ضباط مباحث المركز لموقع البلاغ .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كل من المدعو إيهاب .ع.ح 48 سنة - ومقيم بدائرة مركز أسوان ، والسابق اتهامه فى قضية" مخدرات" ، ومحمود .ر.ح 27 سنة - ومقيم بدائرة مركز أسوان ، ومحمد خالد .خ.ب 28 سنة - ومقيم بدائرة المركز ، والسابق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" وبحوزتهم منشار حديدى وبلطة حديدية ، حال محاولتهم سرقة الكابل بمحل البلاغ .

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لبيع ما بداخل الكابل كخردة والمضبوطات لاستخدامها فى تقطيع الكابلات .

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
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