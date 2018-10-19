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أخبار العالم

رئيس وزراء لبنان يبحث مع مسئولة أممية التطورات السياسية في المنطقة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:52 م
رئيس وزراء لبنان
رئيس وزراء لبنان
أ ش أ
استعرض رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري خلال مباحثات اجراها اليوم مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة بيرنيل داهلير كارديل المستجدات السياسية الراهنة، وآخر التطورات السياسية في الداخل اللبناني ومنطقة الشرق الأوسط.

وقالت المسئولة الأممية – في تصريح صحفي لها عقب اللقاء – إن المحادثات تناولت ما تم خلال الاجتماع الأخير مع الشركاء الدوليين (مجموعة الدعم الدولية للبنان) والتقدم الذي تشهده الأوضاع الراهنة في البلاد.

وأضافت ان أحد المواضيع التي تم التشديد عليها من قبل الجميع في المجتمع الدولي، هو الشراكة المستمرة مع لبنان، وأريد أن أغتنم هذه الفرصة لإعادة التأكيد على دعم الأمم المتحدة المستمر لاستقرار لبنان وازدهاره، ونحن نقف دائما وفي المستقبل أيضا إلى جانب لبنان.
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