مصر والسعودية تختتمان فعاليات التدريب العسكري المشترك تبوك 4 .. فيديو

اختتمت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك تبوك -4 الذى نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية وبمشاركة مراقبين من دول عمان والبحرين والإمارات.



تضمنت المرحلة الختامية للتدريب قيام القوات بتنفيذ عملية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية وإعادة الحياة إلى طبيعتها وتنفيذ رمايات مشتركة بالذخيرة الحية.



بدأت المرحلة بقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ طلعات الاستطلاع الجوى وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية ، كما تم دفع عناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على العبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام، وقامت القوات بحصار وتأمين المبانى الحيوية وعزل العناصر الإرهابية وتنفيذ عملية الاقتحام لتطهير البؤرة الإرهابية والسيطرة على المنطقة والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.



كما تم دفع العناصر الخفيفة والميكانيكية لمطاردة العناصر الإرهابية الهاربة فى اتجاه المناطق الجبلية والقضاء عليها بمعاونة مدفعية الرمى المباشر وغير المباشر وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية لمختلف القوات المنفذة ، ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت اليه العناصر المشاركة فى التدريب من مهارات ميدانية وقتالية عالية والدقة فى إصابة الأهداف وتدميرها ، والسرعة فى تنفيذ المهام القتالية والنيرانية فى الوقت والمكان المحددين باستخدام أحدث وسائل القيادة والسيطرة ، بما يعكس التقارب فى المفاهيم والعقائد العسكرية لكل من مصر والسعودية .



جدير بالذكر أن القوات المشتركة أتمت كافة المراحل التمهيدية للتدريب والتى شملت العديد من الأنشطة والفعاليات وتنفيذ الرمايات القتالية والبيانات العملية والمهارات التكتيكية وفرض عدد من المواقف الطارئة بهدف قياس قدرة القوات على العمل المشترك وتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات.



وفى نهاية المرحلة نقل مساعد وزير الدفاع تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المنفذة، مؤكدًا على عمق العلاقات العسكرية المصرية السعودية ، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين القوات لتحقيق الاهداف المخططة للتدريب تبوك 4 فى ظل تطور حجم وطبيعة العمليات الارهابية والتحديات الحالية بالمنطقة .



من جانبه نقل اللواء الركن أحمد عبد الله المقرن نائب قائد القوات البرية الملكية السعودية تحية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقوات المشاركة في التدريب، مشيدًا بالجهد المبذول والمستوى المتميز وقدرتهم علي تنفيذ المهام القتالية المطلوبة نهارا وليلا بدقة وكفاءة عالية مؤكدًا أن التدريب تبوك -4 يأتي امتدادًا للنجاحات التى حققتها تدريبات تبوك السابقة في تعزيز القدرة القتالية للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين .



حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية وممثلى الدول المشاركة بصفة مراقب وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.