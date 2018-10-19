رئيس جامعة سوهاج يشارك في ملتقى تقنيات الطاقة الجديدة بالصين ممثلا عن الجامعات

كلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بالسفر إلى الصين ممثلا عن الجامعات المصرية لحضور ملتقى رؤساء الجامعات من الدول المختلفة حول تقنيات استخدام الطاقة الجديدة، والمتجددة في المنشآت الجامعية.



ومن المقرر أن يعقد هذا الملتقى في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ أكتوبر الجاري في جامعة بكين.



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن المؤتمر يهدف إلى التعرف على أنشطة الجانب الصيني في مجال هندسة الطاقة، موضحًا أنه سيتم خلال الملتقى توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجانب الصيني وجامعة سوهاج في دعم المشروعات الطلابية والبحثية، في مجال الطاقة المتجددة بهدف تقليل استهلاك الطاقة الكهربية وتنفيذ مشروعات تعاون مشترك بين الجانبين في هذا المجال.