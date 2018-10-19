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المدارس الحقلية.. مشروع مصري ألماني يخدم الفلاح ويحافظ على المياه

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:06 م
المدارس الحقلية..
المدارس الحقلية.. مشروع مصري ألماني يخدم الفلاح
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
تتعاون مصر وألمانيا في العديد من مشروعات التعاون الإنمائي خصوصا في قطاع المياه، ومن أبرزها تنفيذ مشروع الري الذي يتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، بالنيابة عن الحكومة الألمانية (الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

وكشفت السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أوجه التعاون المصري الألماني في القطاع التنموي، تزامنا مع إحياء فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» تحت شعار «كل نقطة مهمة».

وأعلنت السفارة عن تفاصيل عن مشروع «المدارس الحقلية» الذي يتم تنفيذه بتعاون مصري ألماني، حيث قالت: «المدارس الحقلية هى إحدى المبادرات التي قام بها البرنامج المصري الألماني لإصلاح إدارة المياه؛ لتعزيز وبناء قدرات المزارعين على حل المشاكل التي تواجههم بشكل يومي لتحسين الدخل ومستوى المعيشة».

وتابع: «تم تنفيذ مشروع المدارس الحقلية من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، بالنيابة عن الحكومة الألمانية (الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)».

وفي لقطات مصورة نشرتها الصفحة الرسمية لسفارة ألمانيا في القاهرة، تحدث بعض المشاركين في مشروع «المدارس الحقلية» عن تجربتهم فيه واستفادتهم منه، حيث أكدوا أن المشروع لم يتوقف عند استفادتهم في مجال الري والزراعة فقط، بل شمل التدريب مهارات الفلاحة وإعالة الأسرة والتوفير.

وقالت إحدى المشاركات إنها استفادت من المشروع حيث إنها واظبت على الحضور في الحلاقات التدريبية لمدى عامين، واستفادت منها كيف تزرع وكيف تضيف الكيماوي لزراعتها، كما أنها استفادت في كيفية توفير المياه خلال الزراعة بعدما كان يتم إهدارها.

كما تحدثت إحدى المدربات في المشروع المصري الألماني عن مزايا مشروع «المدارس الحقلية» مؤكدة أن المشروع وفر مزايا كثيرة للفلاح المصري خصوصا أنها وفرت له في العمالة ووفرت له التوعية اللازمة بنوعية البذور المستخدمة.
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