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توك شو

كزاميا: دير سانت كاترين الأكثر أمانًا على مستوى العالم.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:27 م
دير سانت كاترين
دير سانت كاترين
توك شو
قال طوني كزاميا، مستشار مطران جنوب سيناء، إن ملتقى سانت كاترين للسلام، تحت شعار "هيا نصلي معًا" قد حضره 18 سفير دولة أجنبية، وعدد كبير من الوزراء المصريين.

وتابع "كزاميا" خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، أنهم قاموا بزيارة الكنيسة الخاصة بدير سانت كاترين، إضافةً إلى زيارة المتحف، الذي يحوي أكبر وأندر الأيقونات على مستوى العالم.

وأوضح "كزاميا" أنه تم زيارة المكتبة الخاصة بالدير، والتي تعد ثاني أكبر مكتبة على مستوى العالم بعد مكتبة الفاتيكان.

وأشار "كزاميا" إلى أن دير سانت كاترين من أكثر البقاع أمانا على مستوى العالم، حيث احتمت فيها السيدة مريم العذراء به حين هربت من فلسطين، ويعد الأقدم تاريخيًا.
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