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برلمان

برلماني يطالب وزير التعليم بغلق مراكز الدروس الخصوصية وتجريمها

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
النائب سمير غطاس
النائب سمير غطاس
أمينة الدسوقى
قال النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن منظومة التعليم الجديد ستطبق على مرحلة أولى ثانوى فقط وليس ثانية أو ثالثة ثانوية، وبالتالى فإن الدروس الخصوصية سوف تختفي بالتدريج .

وتابع غطاس فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن غلق مراكز الدروس الخصوصية، لابد أن يٌصدر بقرار من وزير التعليم، وتجريم تلك الدروس والعمل على تعويضها من خلال المدارس.

وأكد النائب أن النظام الجديد لا يعتمد على الحفظ أو التلقين وبالتالى نظريا فإن الطالب لن يلجأ للحصول على دروس خصوصية، قائلا:" علينا أن نحاسب حيتان الدروس الخصوصية وخاصة أنهم معروفيين ومعلنون".
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