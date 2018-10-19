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حوادث

تأمين محور قناة السويس تضبط ملابس أجنبية مهربة داخل مخبأ سري في سيارة.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:30 م
ضبط ملابس اجنبية
ضبط ملابس اجنبية مهربة داخل سيارة
انجي هيبة
تمكنت إدارة تأمين محور إقليم قناة السويس من ضبط كمية من الملابس الأجنبية المهربة داخل سيارة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من مدير المباحث بتمكن القوات المتمركزة بمنفذ كوبرى المنزلة الجمركي الجديد في بورسعيد من ضبط السيارة رقم ( ط ع ر 7122 ) نقل مثبت عليها ونش قيادة ( أحمد م. ا. ) سائق حال خروجها من المنفذ وبها 90 قطعة ملابس "جاكيت" أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مخبأة داخل صندوقين حديديين بالجزء الخلفى من السيارة وخلف كرسى السائق لتهريبهم خارج مدينة بورسعيد.
تأمين محور قناة السويس تضبط ملابس أجنبية مهربة داخل مخبأ سري في سيارة.. صور
تأمين محور قناة السويس تضبط ملابس أجنبية مهربة داخل مخبأ سري في سيارة.. صور
تأمين محور قناة السويس تضبط ملابس أجنبية مهربة داخل مخبأ سري في سيارة.. صور
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